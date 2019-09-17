Київ-Баскет зіграв внічию у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 вересня, стартував перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.
Київ-Баскет зіграв внічию виїзний матч з австрійським Капфенбергом у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.
Матч-відповідь відбудеться у київському Палаці спорту вже у п’ятницю, 20 вересня.
Ліга чемпіонів
Півфінал кваліфікації, 17 вересня
Капфенбер - Київ-Баскет 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)
Раніше, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.
Нагадаємо, син Коломойського став гравцем Дніпра.