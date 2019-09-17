Київ-Баскет зіграв внічию у кваліфікації Ліги чемпіонів

Вирішальний матч буде зіграно у Києві

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, стартував перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

Київ-Баскет зіграв внічию виїзний матч з австрійським Капфенбергом у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться у київському Палаці спорту вже у п’ятницю, 20 вересня.

Ліга чемпіонів

Півфінал кваліфікації, 17 вересня

Капфенбер - Київ-Баскет 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)

Раніше, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.

Нагадаємо, син Коломойського став гравцем Дніпра.