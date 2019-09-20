Київ-Баскет вийшов у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбувся матч-відповідь у півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів.
Київ-Баскет приймав австрійський Капфенберг та зміг здобути впевнену перемогу. Вирішальною стала третя чверть, де столичні баскетболісти змогли зробити ривок у рахунку.
Перемога дозволила киянам вийти у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Півфінал кваліфікації, 20 вересня
Перший матч – 66:66
Київ-Баскет – Капфенберг 73:63 (14:14 16:18, 27:10, 16:21)
Нагадаємо, Київ-Баскет зіграв внічию у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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