Стартувала українська жіноча Суперліга

Джерело - Чемпіон.
Новий сезон у Жіночій Суперлізі розпочався матчем Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ, у якому господарки без проблем святкували перемогу.
У першій чверті гості змогли на рівних грати. Далі господарі забезпечили собі гандикап і дозволили у четвертій чверті дати пограти запасним.
У наступному матчі Київ-Баскет також вдома має зустрітися з Франківськом-ПНУ. Поєдинок планується на 26 вересня.
Суперліга України. Жінки
1 тур, 20 вересня
Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ 80:62 (16:15, 22:14, 23:10, 19:23)
Раніше, чоловічий Київ-Баскет вийшов у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.
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