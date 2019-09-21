Стартувала українська жіноча Суперліга

Першим матчем чемпіонату була зустріч Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ

Джерело - Чемпіон.

Новий сезон у Жіночій Суперлізі розпочався матчем Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ, у якому господарки без проблем святкували перемогу.

У першій чверті гості змогли на рівних грати. Далі господарі забезпечили собі гандикап і дозволили у четвертій чверті дати пограти запасним.

У наступному матчі Київ-Баскет також вдома має зустрітися з Франківськом-ПНУ. Поєдинок планується на 26 вересня.

Суперліга України. Жінки

1 тур, 20 вересня

Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ 80:62 (16:15, 22:14, 23:10, 19:23)

Раніше, чоловічий Київ-Баскет вийшов у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

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