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Стартувала українська жіноча Суперліга

Сьогодні 12:30 228 0
Першим матчем чемпіонату була зустріч Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ
Стартувала українська жіноча Суперліга
#Київ-Баскет, #Рівне

Джерело - Чемпіон.

Новий сезон у Жіночій Суперлізі розпочався матчем Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ, у якому господарки без проблем святкували перемогу.

У першій чверті гості змогли на рівних грати. Далі господарі забезпечили собі гандикап і дозволили у четвертій чверті дати пограти запасним.

У наступному матчі Київ-Баскет також вдома має зустрітися з Франківськом-ПНУ. Поєдинок планується на 26 вересня.

Суперліга України. Жінки
1 тур, 20 вересня

Київ-Баскет - Рівне-ОШВСМ 80:62 (16:15, 22:14, 23:10, 19:23)

Раніше, чоловічий Київ-Баскет вийшов у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

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