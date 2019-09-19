Сьогодні у Кам’янському стартує Кубок Прометея

Джерело - ukrbasket.net.
У Кам’янському сьогодні стартує передсезонний турнір Кубок Прометея.
Участь у змаганнях візьмуть команди Суперліги Парі-Матч: Запоріжжя, Миколаїв, Харківські Соколи та Прометей.
Кубок Прометея. Розклад матчів
19 вересня
15:45 Запоріжжя – Миколаїв
18:00 Прометей – Харківські Соколи
20 вересня
15:45 Запоріжжя – Харківські Соколи
18:00 Прометей – Миколаїв
21 вересня
11:45 Харківські Соколи – Миколаїв
14:00 Прометей – Запоріжжя
Раніше, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.
Нагадаємо, син Коломойського став гравцем Дніпра.