Сьогодні у Кам’янському стартує Кубок Прометея

Зіграють чотири команди Суперліги

У Кам’янському сьогодні стартує передсезонний турнір Кубок Прометея.

Участь у змаганнях візьмуть команди Суперліги Парі-Матч: Запоріжжя, Миколаїв, Харківські Соколи та Прометей.

Кубок Прометея. Розклад матчів

19 вересня

15:45 Запоріжжя – Миколаїв

18:00 Прометей – Харківські Соколи

20 вересня

15:45 Запоріжжя – Харківські Соколи

18:00 Прометей – Миколаїв

21 вересня

11:45 Харківські Соколи – Миколаїв

14:00 Прометей – Запоріжжя

Раніше, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.

Нагадаємо, син Коломойського став гравцем Дніпра.