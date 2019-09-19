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Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
Вчора 23:50 12643
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Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
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Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
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Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
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Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
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Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4705
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 550
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14.09.2019 23:02 1822
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
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Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
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Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
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Сьогодні у Кам’янському стартує Кубок Прометея

Сьогодні 13:05 156 0
Зіграють чотири команди Суперліги
Сьогодні у Кам’янському стартує Кубок Прометея
#Кам'янське, #Прометей

Джерело - ukrbasket.net.

У Кам’янському сьогодні стартує передсезонний турнір Кубок Прометея.

Участь у змаганнях візьмуть команди Суперліги Парі-Матч: Запоріжжя, Миколаїв, Харківські Соколи та Прометей.

Кубок Прометея. Розклад матчів
19 вересня
15:45 Запоріжжя – Миколаїв
18:00 Прометей – Харківські Соколи

20 вересня
15:45 Запоріжжя – Харківські Соколи
18:00 Прометей – Миколаїв

21 вересня
11:45 Харківські Соколи – Миколаїв
14:00 Прометей – Запоріжжя

Раніше, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.

Нагадаємо, син Коломойського став гравцем Дніпра.

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