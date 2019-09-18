Джерело - ФБУ.
Миколаїв програв Ювентусу з Утени в заключному матчі передсезонних підготовчих зборів у Литві.
Про це повідомляє ФБУ.
Господарі упродовж більшої частини поєдинку переважали гостей і святкували перемогу з рахунком 97:90.
Найрезультативнішим у складі миколаївців став капітан Олексій Онуфрієв – 23 очка.
Всього на зборах у Литві Миколаїв зіграв чотири контрольних поєдинки – три поразки та перемога над російською Руною (86:74).
Контрольний матч
17 вересня
Миколаїв (Україна) – Ювентус (Литва) 90:97 (19:22, 25:24, 19:22, 27:29)
Раніше, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.
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