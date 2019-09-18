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Миколаїв програв Ювентусу

Сьогодні 10:09 550 0
Миколаїв завершив збори у Литві
Миколаїв програв Ювентусу
#Ювентус, #Миколаїв

Джерело - ФБУ.

Миколаїв програв Ювентусу з Утени в заключному матчі передсезонних підготовчих зборів у Литві.

Про це повідомляє ФБУ.

Господарі упродовж більшої частини поєдинку переважали гостей і святкували перемогу з рахунком 97:90.

Найрезультативнішим у складі миколаївців став капітан Олексій Онуфрієв – 23 очка.

Всього на зборах у Литві Миколаїв зіграв чотири контрольних поєдинки – три поразки та перемога над російською Руною (86:74).

Контрольний матч
17 вересня

Миколаїв (Україна) – Ювентус (Литва) 90:97 (19:22, 25:24, 19:22, 27:29)

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