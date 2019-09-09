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Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України

Сьогодні 16:25 158 0
Результати жеребкування КУ
Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України
#Миколаїв, #ФБУ, #КУ

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 9 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу чоловічого Кубка України, в якому братимуть участь команди Першої, Вищої ліг та Суперліги Парі-Матч.

Про це повідомляє ФБУ.

В цьому раунді протистояння складатиметься з двох матчів — перший проходитиме на майданчику команди, яка представляє нижчу лігу. Якщо обидва клуби представляють одну лігу — перший матч гратиметься на майданчику команди, яка вказана першою. Кваліфікаційний раунд, за підсумками якого буде остаточно визначено пари 1/16 фіналу, завершиться 6 жовтня.

Таким чином сформована і змагальна сітка: в 1/8 фіналу гратимуть переможці пари “1” проти переможця пари “2”, переможець пари “3” проти переможця пари “4” і так далі. 

Кубок України. 1/16 фіналу 

1 Київ-Баскет-2 — Краматорськ/Дніпро-3

2 Старий Луцьк-Університет — Запоріжжя

3 Дніпро — Маріуполь

4 Ніко-Баскет (Миколаїв) — Інваспорт-ДОС-ДЮСШ (Дніпро)

5 Хмельніцьке/ДіДіБао (Кам’янець Подільский) — Житомир

6 Черкаські Мавпи-2 — Хімік-2 (Южне)

7 Прометей (Кам’янське) — Кремінь (Кременчук)/Новомосковськ 

8 Одеса — Рівне-ОШВСМ

9 Тернопіль-ТНЕУ — Золотий Вєк (Кропивницький)

10 Політехнік (Харків) — Харківські Соколи 

11 Дніпро-2 — СумДУ (Суми)

12 Маріуполь-2 — Хімік (Южне)

13 Черкаські Мавпи — Говерла (Івано-Франківськ)

14 Київ-Баскет — Львівська Політехніка

15 Калуш-ПНУ — Миколаїв 

16 Кривий Ріг-КДПУ — Коростень/Вінницькі Зубри

Нагадаємо, Харківські Соколи підписали контракти з американців Джина Тіга і Деонте Бартона.

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