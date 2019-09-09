Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України

Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 9 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу чоловічого Кубка України, в якому братимуть участь команди Першої, Вищої ліг та Суперліги Парі-Матч.
Про це повідомляє ФБУ.
В цьому раунді протистояння складатиметься з двох матчів — перший проходитиме на майданчику команди, яка представляє нижчу лігу. Якщо обидва клуби представляють одну лігу — перший матч гратиметься на майданчику команди, яка вказана першою. Кваліфікаційний раунд, за підсумками якого буде остаточно визначено пари 1/16 фіналу, завершиться 6 жовтня.
Таким чином сформована і змагальна сітка: в 1/8 фіналу гратимуть переможці пари “1” проти переможця пари “2”, переможець пари “3” проти переможця пари “4” і так далі.
Кубок України. 1/16 фіналу
1 Київ-Баскет-2 — Краматорськ/Дніпро-3
2 Старий Луцьк-Університет — Запоріжжя
3 Дніпро — Маріуполь
4 Ніко-Баскет (Миколаїв) — Інваспорт-ДОС-ДЮСШ (Дніпро)
5 Хмельніцьке/ДіДіБао (Кам’янець Подільский) — Житомир
6 Черкаські Мавпи-2 — Хімік-2 (Южне)
7 Прометей (Кам’янське) — Кремінь (Кременчук)/Новомосковськ
8 Одеса — Рівне-ОШВСМ
9 Тернопіль-ТНЕУ — Золотий Вєк (Кропивницький)
10 Політехнік (Харків) — Харківські Соколи
11 Дніпро-2 — СумДУ (Суми)
12 Маріуполь-2 — Хімік (Южне)
13 Черкаські Мавпи — Говерла (Івано-Франківськ)
14 Київ-Баскет — Львівська Політехніка
15 Калуш-ПНУ — Миколаїв
16 Кривий Ріг-КДПУ — Коростень/Вінницькі Зубри
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