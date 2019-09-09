Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України

Результати жеребкування КУ

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 9 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу чоловічого Кубка України, в якому братимуть участь команди Першої, Вищої ліг та Суперліги Парі-Матч.

Про це повідомляє ФБУ.

В цьому раунді протистояння складатиметься з двох матчів — перший проходитиме на майданчику команди, яка представляє нижчу лігу. Якщо обидва клуби представляють одну лігу — перший матч гратиметься на майданчику команди, яка вказана першою. Кваліфікаційний раунд, за підсумками якого буде остаточно визначено пари 1/16 фіналу, завершиться 6 жовтня.

Таким чином сформована і змагальна сітка: в 1/8 фіналу гратимуть переможці пари “1” проти переможця пари “2”, переможець пари “3” проти переможця пари “4” і так далі.

Кубок України. 1/16 фіналу

1 Київ-Баскет-2 — Краматорськ/Дніпро-3

2 Старий Луцьк-Університет — Запоріжжя

3 Дніпро — Маріуполь

4 Ніко-Баскет (Миколаїв) — Інваспорт-ДОС-ДЮСШ (Дніпро)

5 Хмельніцьке/ДіДіБао (Кам’янець Подільский) — Житомир

6 Черкаські Мавпи-2 — Хімік-2 (Южне)

7 Прометей (Кам’янське) — Кремінь (Кременчук)/Новомосковськ

8 Одеса — Рівне-ОШВСМ

9 Тернопіль-ТНЕУ — Золотий Вєк (Кропивницький)

10 Політехнік (Харків) — Харківські Соколи

11 Дніпро-2 — СумДУ (Суми)

12 Маріуполь-2 — Хімік (Южне)

13 Черкаські Мавпи — Говерла (Івано-Франківськ)

14 Київ-Баскет — Львівська Політехніка

15 Калуш-ПНУ — Миколаїв

16 Кривий Ріг-КДПУ — Коростень/Вінницькі Зубри

Нагадаємо, Харківські Соколи підписали контракти з американців Джина Тіга і Деонте Бартона.