Черкаські Мавпи підписали американського захисника

Підсилення захисту команди

Джерело - ФБУ.

Черговим новачком Черкаських Мавп став американський захисник Джейлін Ерінгтон (193см, 86кг), який має досвід виступів в NCAA, Єврокубку, а також чемпіонатах Польщі та Угорщини.

Про це повідомляє ФБУ.

Свою баскетбольну кар'єру американець розпочав в академії Боумана (США) у 2011 році, після цього рік грав за команду другого дивізіону NCAA, а потім чотири роки провів в першій студентській лізі США, де захищав кольори Бейкерсфілду. В свій останній рік студенства Джейлін набирав у середньому 14.3 бали, 4.7 підбирань та 2 асисти.

Після цього захисник перебрався в чемпіонат Польщі, де зіграв 41 матч за Анвіл Влоцлавек. Там американець в середньому набирав 8.5 балів, 2.1 підбирань та віддавав 2.1 результативних передач.

Попередній ж свій сезон новачок Мавп провів в угорському Сольноку, за який також у свій час грали гравці збірної України Олександр Липовий та Кирило Натяжко.

Там Ерінгтон встиг зіграти у 30 матчах в рамках чемпіонату країни, а також у восьми матчах кубку Європи ФІБА.

За сезон 2018/19 американець мав наступну статистику: 10.1 очок, 3.7 підбирань, 3.3 асисти при 35% влучності триочкових кидків.

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