Київ-Баскет вирушив на матч Ліги чемпіонів

У заявці української команди 12 гравців

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет вирушив до Австрії на кваліфікаційний матч Ліги Чемпіонів з тамтешнім чемпіоном Капфенбергом.

Про це повідомляє ФБУ.

У заявці української команди 12 гравців – капітан Максим Пустозвонов, Ондре Джексон, Кейсі Шеперд, Кіндал Хілл, Деон Едвін, Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров, Олександр Тищенко, Руслан Отверченко, Ілля Заєць, Антон Мусієнко. Вдома залишився травмований Юрій Кондраков. Мусієнко, який у неділю у Будапешті виграв бронзу Ліги націй у складі молодіжної збірної, приєднається до команди безпосередньо в Австрії.

З Києва команда вирушила у піднесеному настрої – усі сім передсезонних спарингів кияни завершили переможно. Усі хлопці налаштовані на позитивний результат у вівторок. Хоча, якщо щось піде не так, це можна буде виправити у матчі-відповіді у п’ятницю, 20 вересня, у Палаці спорту.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

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