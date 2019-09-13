Мій профіль
Сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch
Сьогодні 19:11 108
Український паралімпієць встановив новий світовий рекорд на турнірі у Лондоні
Сьогодні 14:30 538
Світоліна вирвала перемогу у Путінцевої
Сьогодні 12:05 1287
Усик запросив фанатів на бій проти Спонга
Сьогодні 10:52 626
ФК Львів підписав вихованця Динамо
Сьогодні 09:04 999
Кравець переніс операцію
Сьогодні 08:11 1063
Гол Ярмоленка визнаний найкращим забитим м'ячем Вест Гема у серпні
Вчора 21:25 1335
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Вчора 21:16 24405
Українка стала тренером другої ракетки світу
Вчора 14:57 1952
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Вчора 12:41 1717
Навколо спорту
Блоги
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:01 608
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1731
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
Вчора 14:34 585
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 333
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
Вчора 12:41 1717
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:37 Баскетбол Збірна України програла у другому матчі на фіналі Ліги Націй 1
20:21 Баскетбол Збірна України програла у стартовому матчі фіналу Ліги Націй 1185
20:05 Теніс Світоліна програла француженці на турнірі у Китаї 290
19:56 Хокей Крижані Вовки заявили 29 хокеїстів на чемпіонат УХЛ - Парі-Матч 108
19:42 Бокс Воррен: Гірна цікавлять тільки гроші 372
19:37 Пряма трансляція Реал Мадрид - Леванте: онлайн. LIVE-трансляція 73
19:27 Футбол Коноплянка з Шахтарем відправився на матч із Зорею 190
19:18 Пряма трансляція Світоліна - Младенович: онлайн. LIVE-трансляція 2052 2
19:11 Хокей Сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch 108
19:11 Хокей Відбулася презентація чемпіонату світу, який відбудеться у Києві 177
18:55 Хокей Українська хокейна ліга презентувала річний звіт 255
18:39 Футбол Тухель: Неймар зіграє у найближчому матчі ПСЖ 134
18:22 Футбол Півзахисник Ворскли вибув до кінця року 217
18:05 Футбол Захисник Манчестер Сіті пропустить півроку 399
17:47 Бокс Ф'юрі: Я випив 2 літри пива за день до бою з Вайлдером 525
17:30 Волейбол Збірна України перемогла Чехію на чемпіонаті Європи 648
17:14 Баскетбол Збірна Аргентини перемогла Францію у півфіналі чемпіонату світу 397
16:58 Футбол Олімпік підписав колишнього захисника Динамо 481
16:44 Баскетбол Іспанія у фантастичному півфіналі ЧС з двома овертаймами перемогла Австралію 571
16:28 Баскетбол Україна впевнено перемогла на старті фіналу Ліги націй 3х3 499
16:12 Теніс Світоліна дізналася ім'я суперниці в чвертьфіналі Zhengzhou Open – Premier 338
16:01 Блог Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки 608
15:54 Футбол Мессі: Я хочу виграти Лігу чемпіонів 267
15:34 Футбол Марселіно вказав причину звільнення із Валенсії 624
15:20 Футбол Компані назвав найкращого захисника АПЛ 499

Збірна України програла у стартовому матчі фіналу Ліги Націй

Сьогодні 20:21 1185 0
Розгромна поразка господаркам
Збірна України програла у стартовому матчі фіналу Ліги Націй
#Україна, #Угорщина

Джерело - ФБУ.

Жіноча збірна України віком до 23 років поступилась у першій грі групового раунду фінального етапу Ліги Націй, що стартував у Будапешті.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда Дениса Спиридонова програла збірній Угорщини з рахунком 7:18, не зумівши продемонструвати свою кращу гру у нападі.

Дві наступні зустрічі наші дівчата проведуть завтра, 14 вересня, проти Китаю о 13:45, а також проти Польщі о 19:40. 

Ліга Націй. Фінальний етап
Жінки, U-23

Україна – Угорщина 7:18

Раніше, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.

Коментарі ()