Збірна України програла у стартовому матчі фіналу Ліги Націй

Джерело - ФБУ.
Жіноча збірна України віком до 23 років поступилась у першій грі групового раунду фінального етапу Ліги Націй, що стартував у Будапешті.
Про це повідомляє ФБУ.
Команда Дениса Спиридонова програла збірній Угорщини з рахунком 7:18, не зумівши продемонструвати свою кращу гру у нападі.
Дві наступні зустрічі наші дівчата проведуть завтра, 14 вересня, проти Китаю о 13:45, а також проти Польщі о 19:40.
Ліга Націй. Фінальний етап
Жінки, U-23
Україна – Угорщина 7:18
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