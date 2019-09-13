Збірна України програла у стартовому матчі фіналу Ліги Націй

Розгромна поразка господаркам

Джерело - ФБУ.

Жіноча збірна України віком до 23 років поступилась у першій грі групового раунду фінального етапу Ліги Націй, що стартував у Будапешті.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда Дениса Спиридонова програла збірній Угорщини з рахунком 7:18, не зумівши продемонструвати свою кращу гру у нападі.

Дві наступні зустрічі наші дівчата проведуть завтра, 14 вересня, проти Китаю о 13:45, а також проти Польщі о 19:40.

Ліга Націй. Фінальний етап

Жінки, U-23

Україна – Угорщина 7:18

Раніше, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.