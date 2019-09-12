Чемпіон України програв Ювентусу

Джерело - ФБУ.
Заключний матч виїзних зборів в Литві южненський Хімік провів на майданчику Ювентуса в Утені.
Про це повідомляє ФБУ.
Суперники українського клубу захопили ініціативу на початку зустрічі, і весь матч тримали Хімік на безпечній для себе відстані. В підсумку перемогу здобув Ювентус - 82:59.
Контрольний матч
Утена, Литва
11 вересня
БК Ювентус - БК Хімік 82:59 (25:17, 15:15 19:13, 23:24)
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