Чемпіон України посів третє місце на турнірі у Литві

Джерело - ФБУ.
Чинний чемпіон України южненський Хімік виборов третє місце на передсезонному турнірі в литовському Шяуляї.
Про це повідомляє ФБУ.
У заключному матчі команда Віталія Степановського в драматичній боротьбі вирвала перемогу в латвійської Юрмали – 79:77.
Упродовж поєдинку лідер змінювався 14 разів, ще 7 разів рахунок зрівнювався.
Вирішальною в матчі стала ігрова перевага южненців у другій половині.
У заключному поєдинку тренувальних зборів у Литві Хімік зіграє 11 вересня проти місцевого Ювентуса.
Товариський турнір.
Шауляй, Литва
9 вересня
Хімік – Юрмала 79:77 (17:23, 17:15, 24:17, 21:22)
Раніше, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.
Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.