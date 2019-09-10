У Греції розлючені суддівством на чемпіонаті світу

Греція після вильоту із чемпіонату світу вимагає дискваліфікувати трьох суддів, які обслуговували матч проти Чехії.

Федерація баскетболу Греції направила скаргу у FIBA. У листі вимагають відсторонити від роботи не тільки трьох суддів, а й людину, яка відповідає за суддівські призначення на Кубку світу і особу, яка відповідає за перегляд відео-повторів і оголошення підсумків перегляду.

Відзначимо, що лідер збірної Греції Янніс Адетокумбо через перебір фолів достроково завершив гру з чехами, яка коштувала їм путівки у плей-оф.

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу.

Раніше, Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу.