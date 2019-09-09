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Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу

Сьогодні 17:40 760 0
Найцікавішим чвертьфіналом має стати зустріч США - Франція
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу
#ЧС, #Китай

Джерело - Чемпіон.

Завершився другий груповий етап чемпіонату світу з баскетболу, який нині відбувається у Китаї.

У групі L достроково путівки до плей-оф здобули Франція і Австралія і їх очна зустріч лише визначала переможця групи. 

В іншій групі греки перемогли чехів, але не вийшли до плей-оф. Саме Чехія стала останнім чвертьфіналістом завдяки поразці Бразилії від США.

Чемпіонат світу.
5 тур, 9 вересня
Група L
Домініканська Республіка - Литва 55:74 (14:19, 10:19, 15:14, 16:22)
Франція - Австралія 98:100 (24:23, 22:23, 29:25, 23:29)
 
Група К
Чехія - Греція 77:84 (12:18, 21:14, 16:25, 28:27)
США - Бразилія 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17)

За результатами другого групового етапу сформувалися наступні чвертьфінальні пари:

Аргентина - Сербія

США - Франція

Іспанія - Польща

Австралія - Чехія

Раніше, Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу.

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