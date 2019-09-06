Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У першому турі другого групового етапу чемпіонату світу з баскетболу збірні Польщі і Сербії перемогли відповідно Росію і Пуерто-Рико.
За наслідками першому групового етапу половина учасників продовжують боротьбу за нагороди (у групах I, J, K та L), інші - грають за втішні місця.
У групі І Польща перемогла Росію. Для польських баскетболістів це четверта перемога на турнірі.
У групі J збірна Сербії завдала поразки Пуерто-Рико, вже у першій чверті забезпечили перевагу у 9 очок.
Сьогодні на чемпіонаті світу серед найсильніших команд буде зіграно ще два матчі: Аргентина – Венесуела і Іспанія – Італія.
Раніше, збірна США здолала Туреччину.
Також, США втратила форварда на чемпіонаті світу.