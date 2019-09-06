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Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу

Сьогодні 13:41 296 0
Вольова перемола поляк
Польща перемогла Росію, Сербія знищила Пуерто-Рико на чемпіонаті світу
#ЧС, #Польща, #Росія

Джерело - Чемпіон.

У першому турі другого групового етапу чемпіонату світу з баскетболу збірні Польщі і Сербії перемогли відповідно Росію і Пуерто-Рико.

За наслідками першому групового етапу половина учасників продовжують боротьбу за нагороди (у групах I, J, K та L), інші - грають за втішні місця.

У групі І Польща перемогла Росію. Для польських баскетболістів це четверта перемога на турнірі.

У групі J збірна Сербії завдала поразки Пуерто-Рико, вже у першій чверті забезпечили перевагу у 9 очок. 

Чемпіонат світу
Другий груповий етап
1 тур, 6 вересня
Група І
Польща – Росія 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)
 
Група J
Сербія – Пуерто-Рико 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8)

Сьогодні на чемпіонаті світу серед найсильніших команд буде зіграно ще два матчі: Аргентина – Венесуела і Іспанія – Італія.

Раніше, збірна США здолала Туреччину.

Також, США втратила форварда на чемпіонаті світу.

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