Детройт гарантував контракт Михайлюка

Святослав заробить 1,66 мільйона доларів в наступному сезоні

Детройт Пістонс гарантували контракт атакуючого захисника Святослава Михайлюка на сезон 2019/20.



У Детройта було право скинути негарантований контракт Михайлюка до 5 липня, але клуб не став користуватися цією опцією. Таким чином, Святослав заробить 1,66 мільйона доларів в наступному сезоні.



Михайлюк перейшов в Детройт у минулому сезоні з Лос-Анджелес Лейкерс в результаті обміну. Він провів за Пістонс всього три матчі і достроково завершив сезон через травму пальця.

Раніше, Детройт провів матч проти збірної Хорватії в рамках літньої ліги НБА (96:80), у якому українець Святослав Михайлюк набрав 17 очок.

Нагадаємо, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

Джерело - basket.com.ua.