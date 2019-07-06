Михайлюк набрав 17 очок в матчі літньої ліги НБА

Результативна гра українця

Детройт провів матч проти збірної Хорватії в рамках літньої ліги НБА (96:80), у якому українець Святослав Михайлюк набрав 17 очок..

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Захисник Детройта Святослав Михайлюк відіграв в матчі 31 хвилину.

22-річний українець набрав 17 очок, зробив 5 ассистов, 1 підбирання, 1 блок та 1 перехоплення. У Михайлюка 2 попадання і 4 промахи з триочкової зони. Також у Святослава 5 з 10 з гри, 5 з 5 штрафних, 6 втрат, показник полезності- + 11.

Сьогодні, 6 червня, Детройт зіграє з Портлендом.

Раніше, Кавай Леонард став MVP фінальної серії плей-оф НБА.

Нагадаємо, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

Джерело - ua.tribuna.com.