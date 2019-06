Форвард Торонто Кавай Ленард став MVP фінальної серії плей-оф НБА.

27-річний гравець став третім в історії баскетболістом, якому вдалося виграти це звання з двома різними командами. Раніше Леонард зізнавався MVP фіналу виступаючи за Сан-Антоніо. Крім Леонарда, подібне досягнення належить центровому Каріму Абдул-Джаббару (Мілуокі, Лейкерс), Леброну Джеймсу (Маямі, Клівленд).

The 2019 Bill Russell #NBAFinals MVP... Kawhi Leonard of the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/fdb8SbUaFn