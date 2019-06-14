Форвард Торонто Кавай Ленард став MVP фінальної серії плей-оф НБА.

27-річний гравець став третім в історії баскетболістом, якому вдалося виграти це звання з двома різними командами. Раніше Леонард зізнавався MVP фіналу виступаючи за Сан-Антоніо. Крім Леонарда, подібне досягнення належить центровому Каріму Абдул-Джаббару (Мілуокі, Лейкерс), Леброну Джеймсу (Маямі, Клівленд).

Нагадаємо, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

В останньому матчі фінальної серії Ленард набрав 22 очки (7 з 16 з гри), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот і 2 втрати.

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Джерело - Чемпіон.