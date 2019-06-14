Форвард Торонто Кавай Ленард став MVP фінальної серії плей-оф НБА.
27-річний гравець став третім в історії баскетболістом, якому вдалося виграти це звання з двома різними командами. Раніше Леонард зізнавався MVP фіналу виступаючи за Сан-Антоніо. Крім Леонарда, подібне досягнення належить центровому Каріму Абдул-Джаббару (Мілуокі, Лейкерс), Леброну Джеймсу (Маямі, Клівленд).
The 2019 Bill Russell #NBAFinals MVP... Kawhi Leonard of the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/fdb8SbUaFn— NBA (@NBA) 14 июня 2019 г.
Нагадаємо, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.
В останньому матчі фінальної серії Ленард набрав 22 очки (7 з 16 з гри), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот і 2 втрати.
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Джерело - Чемпіон.