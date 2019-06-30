Ірвінг близький до переходу в Бруклін

Розігруючий Бостона Кайрі Ірвінг може опинитися в Бруклін Нетс.

Про це повідомив відомий інсайдер Адріан Войнаровський.

Незабаром Бруклін проведе переговори із представниками гравця. Обидві сторони зацікавленні в укладанні угоди.

Наразі відомо, що Ірвінг готовий підписати контракт на суму в 141 млн доларів, який буде розрахований на чотири сезони.

У минулому сезоні Ірвінг в середньому набирав 21,3 очка, віддавав 7,0 передачі та здійснював 4,3 підбирання.

Раніше повідомлялося, що Леонард з Дюрантом можуть опинитися в одному клубі НБА.

Нагадаємо, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

Джерело - sport.ua.