Один із клубув НБА може отримати серйозне підсилення

Форвард Торонто Кавай Ленард та нападник Голден Стейт Кевін Дюрант обговорили можливість виступу в одному клубі.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровський.

Зіркові баскетболісти незабаром стануть вільними агентами. Однак максимальні контракти їм можуть запропонувати лише два клуби НБА – Нью-Йорк Нікс і Лос-Анджелес Кліпперс.

Раніше, 27-річний Кавай Ленард став MVP фінальної серії плей-оф НБА.

Нагадаємо, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

В останньому матчі фінальної серії Ленард набрав 22 очки (7 з 16 з гри), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот і 2 втрати.

Джерело - isport.ua.