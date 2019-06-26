Український баскетболіст став віце-чемпіоном Франції

Український атакувальний захисник Монако Сергій Гладир завершив сезон на другому місці в чемпіонаті Франції.
У фінальній серії Монако поступився АСВЕЛу з рахунком 2:3. П'ятий матч завершився з рахунком 66:55 на користь АСВЕЛу. Гладир за 18 хвилин на паркеті очок не набирав.
Відзначимо, що протягом сезону Гладир набирав 5,9 очка, 3,8 підбору і 1,8 передачі в середньому за гру. Монако вдруге поспіль поступився АСВЕЛу у фіналі чемпіонату Франції.
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Джерело - Чемпіон.