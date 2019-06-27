Чемпіон НБА балотується до Верховної Ради

Медведенко йде на вибори

Відомий в минулому український баскетболіст Станіслав Медведенко вирішив балотуватися до Верховної Ради.

Про це повідомляє 24tv.ua.

Медведенко візьме участь у виборах як самовисуванець.

Колишній баскетболіст американських клубів Лейкерс та Атланта Станіслав Медведенко йде по одномандатному виборчому округу № 214 в Києві.

Раніше повідомлялося, що Артем Федецький не буде завершувати кар'єру - він продовжить контракт на один рік, а також стане граючим тренером львів'ян.

Нагадаємо, Беленюк і Саладуха балотуватимуться в парламент від партії Зеленського.

Джерело - 24tv.ua.