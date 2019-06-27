У НБА можуть скоротити регулярний чемпіонат

Регулярний чемпіонат НБА може зазнати змін

Зміни в регулярному чемпіонаті НБА можливі з сезону-2021/22.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво ліги обговорило можливість скорочення кількості матчів у регулярному чемпіонаті.

На зустрічі говорили про пробний календар, впровадження якого можливе з сезону-2021/22, а після цього ліга повинна прийняти рішення про його запровадження на постійній основі.

Керівники НБА обговорили варіанти з 58 матчами і більше. У минулому сезоні в регулярному чемпіонаті відбулося 82 матчі.

Раніше повдіомлялося, що лідер Голден Стейт відмовився продовжувати контракт з клубом.

Нагадаємо, Лейкерс дозволено вести переговори з тренером Голден Стейт.

Джерело - isport.ua.