Лідер Голден Стейт відмовився продовжувати контракт з клубом

Едріан Войнаровський розповів, що Кевін шукає новий клуб

Форвард Голден Стейт Ворріорс Кевін Дюрант відхилив опцію продовження контракту з клубом на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровський.

Згідно з поточним контрактом, за наступний сезон Дюрент отримав би 31,5 млн доларів. Але форвард віддав перевагу вийти на ринок вільних агентів. Очікується, що баскетболіст розгляне пропозиції інших клубів.

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В теперішній момент Дюрант і його менеджер знаходяться в Нью-Йорку і вивчає можливі варіанти продовження кар'єри гравця.

Нагадаємо, Лейкерс дозволено вести переговори з тренером Голден Стейт.

Джерело - Чемпіон.