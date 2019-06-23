Лейкерс дозволено вести переговори з тренером Голден Стейт

Адамс провів п'ять сезонів як помічник Стіва Керра

Лос-Анджелес Лейкерс отримали дозвіл з боку Голден Стейт Ворріорс на переговори з їх тренером Роном Адамсом.

Про це повідомляє ESPN.

Адамс протягом п'яти років працює в тренерському штабі головного наставника Ворріорс Стіва Керра, а його загальний стаж роботи в найпопулярнішому баскетбольному чемпіонаті становить 25 років.

У стані Озерних Адамс, якщо прийме пропозицію, буде працювати під керівництвом нового тренера Френка Вогеля, який змінив звільненого після закінчення сезону Люка Волтона.

Раніше стало відомо, що в штаб Вогеля увійде колишній тренер Мемфіс Грізліс Лайнел Холлінз.

Нагадаємо, раніше Лейкерс, які в минулому сезоні в шостий раз поспіль залишилися без путівки в плей-оф, погодили обмін зоряного форварда Нью-Орлеан Пеліканс Ентоні Девіса.

Джерело - ESPN.