В НБА назвали найкращого гравця минулого сезону

Нападник Мілуокі Бакс Янніс Адетокунбо визнаний найціннішим гравцем (MVP) за підсумками регулярного сезону НБА-2018/19.

Адетокумбо допоміг своїй команді здобути найбільшу кількість перемог в сезоні. Його середні показники - 27,7 очка, 12,5 підбора, 5,9 передачі, 1,3 перехоплення і 1,5 блоку.

Також на нагороду MVP претендував Пол Джордж із Оклахома-Сіті і Джеймс Хардена із Х'юстона.

Відзначимо, що Мілуокі виграв регулярний чемпіонат НБА, а в плей-оф дійшов до фіналу Східної конференції, де поступився майбутньому чемпіону Торонто.

Переглянути цей допис в Instagram @giannis_an34 represents for 🇬🇷! #KiaMVP #NBAAwards Допис, поширений NBA (@nba) 24 Чер 2019 р. о 9:38 PDT

Нагадаємо, що клуби НБА здійснили масштабний обмін.

Раніше повідомлялося, українець тренується з командою НБА.

Джерело - Чемпіон.