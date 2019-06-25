Нападник Мілуокі Бакс Янніс Адетокунбо визнаний найціннішим гравцем (MVP) за підсумками регулярного сезону НБА-2018/19.
Адетокумбо допоміг своїй команді здобути найбільшу кількість перемог в сезоні. Його середні показники - 27,7 очка, 12,5 підбора, 5,9 передачі, 1,3 перехоплення і 1,5 блоку.
Також на нагороду MVP претендував Пол Джордж із Оклахома-Сіті і Джеймс Хардена із Х'юстона.
Відзначимо, що Мілуокі виграв регулярний чемпіонат НБА, а в плей-оф дійшов до фіналу Східної конференції, де поступився майбутньому чемпіону Торонто.
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Нагадаємо, що клуби НБА здійснили масштабний обмін.
Раніше повідомлялося, українець тренується з командою НБА.
Джерело - Чемпіон.