Українець тренується з командою НБА

Український захисник Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі Вашингтона.
Про це повідомляє thesportsdaily.com.
Зокрема він узяв учать у занятті 17 червня, під час якого керівництво клубу та тренерський штаб команди переглядали потенційних новачків.
Нагадаємо, Вашингтон обрав Санона під 44-м номером на драфті НБА 2018 року.
Минулий сезон 19-річний українець виступав у складі словенської Олімпії.
Наразі в Вашингтоні не повідомляють, чи планують включати Санона в заявку на наступний сезон.
У НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за Атланту та Святостав Михайлюк за Детройт.
Нагадаємо, що Михайлюк провів тренування з дітьми у Черкасах.
До речі, Лень встановив рекорд результативності в НБА.
Джерело - fbu.ua.