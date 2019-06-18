Українець тренується з командою НБА

У тренувальному таборі команди НБА перебуває українець

Український захисник Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі Вашингтона.

Про це повідомляє thesportsdaily.com.

Зокрема він узяв учать у занятті 17 червня, під час якого керівництво клубу та тренерський штаб команди переглядали потенційних новачків.

Нагадаємо, Вашингтон обрав Санона під 44-м номером на драфті НБА 2018 року.

Минулий сезон 19-річний українець виступав у складі словенської Олімпії.

Наразі в Вашингтоні не повідомляють, чи планують включати Санона в заявку на наступний сезон.

У НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за Атланту та Святостав Михайлюк за Детройт.

Нагадаємо, що Михайлюк провів тренування з дітьми у Черкасах.

До речі, Лень встановив рекорд результативності в НБА.

Джерело - fbu.ua.