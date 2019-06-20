Клуби НБА здійснили масштабний обмін

Багаторічний лідер Мемфіса покидає клуб

Клуби НБА Мемфіс Грізліс та Юта Джаз здійснили грандіозний трейд.

Про це повідомляє ESPN.

Лідер Мемфіса Майк Конлі перейшов в клуб з Солт-Лейк Сіті. А в зворотному напрямку вирушили Грейсон Аллен, Кайл Корвер, Джей Краудер, 23-й пік на драфті-2019 і захищений пік 1-го раунду драфту-2020. Офіційно угода буде здійснена 6 липня 2019 року.

31-річний Майк Конлі всю свою кар'єру провів в Мемфісі. Клуб задрафтував його під 4-м номером на драфті НБА 2007-го року. У сезоні 2018/19 Конлі зіграв 70 матчів, в середньому за гру набираючи 21,1 очка, збираючи 3,4 підбирання, здійснюючи 6,4 передачі і 1,3 перехоплення.

Нагадаємо, що українець тренується з командою НБА.

До речі, Лень встановив рекорд результативності в НБА.

Джерело - sport.ua.