Чоловіча збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи

Один матч зіпсував виступ

Чоловіча збірна України зазнала поразки у третьому матчі групового раунду Європейських ігор, поступившись команді Росії.

Про повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Підопічні Тимура Арабаджи за рахунку 11:11 пропустили ривок 8:1, який став в цьому матчі ключовим. Наздогнати суперників українській збірній не вдалося - 14:21.

Європейські ігри. Баскетбол 3х3. Чоловіки

Груповий раунд. 3-й тур

Мінськ, Білорусь

Росія — Україна 21:14

Україна: Щепкін, Кожем’якін 3, Липовцев 3, Балабан 2

Після завершенню групового раунду відразу у трьох команд - України, Франції та Росії в активі по 2 перемоги, однак наша збірна не потрапила до плей-оф, посівши третє місце в групі. Ключовим виявився середній показник результативності, який у збірної України був нижчим, ніж у суперників (17.7 очка за гру).

Нагадаємо, що Україна здобула дві перемоги.

Раніше, Україна розгромила Індонезію на чемпіонаті світу.

Джерело - ФБУ.