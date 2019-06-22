Чоловіча збірна України на Європейських іграх не вийшла з групи

Чоловіча збірна України зазнала поразки у третьому матчі групового раунду Європейських ігор, поступившись команді Росії.
Про повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.
Підопічні Тимура Арабаджи за рахунку 11:11 пропустили ривок 8:1, який став в цьому матчі ключовим. Наздогнати суперників українській збірній не вдалося - 14:21.
Росія — Україна 21:14
Україна: Щепкін, Кожем’якін 3, Липовцев 3, Балабан 2
Після завершенню групового раунду відразу у трьох команд - України, Франції та Росії в активі по 2 перемоги, однак наша збірна не потрапила до плей-оф, посівши третє місце в групі. Ключовим виявився середній показник результативності, який у збірної України був нижчим, ніж у суперників (17.7 очка за гру).
Нагадаємо, що Україна здобула дві перемоги.
Раніше, Україна розгромила Індонезію на чемпіонаті світу.
Джерело - ФБУ.