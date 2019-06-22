Чоловіча збірна України впевнено перемогла Італію на Європейських іграх

Друга перемога

Друга чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула другу перемогу в груповому раунді Європейських ігор в Мінську.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Команда Тимура Арабаджи з рахункуом 21:16 перемогла команду Італії.

Українська збірна продемонструвала кращу реалізацію кидків з гри, закинувши 6 з 15 двоочкових (40%) та 6 з 9 одноочквих (67%).

Наша команда, вигравши, обидва матчі на старті турніру, очолює групу В. Свій заключний матч групового раунду українська збірна проведе проти Росії сьогодні, 22 червня, о 14:05 за Києвом.

Європейські ігри

Мінськ, Білорусь

Чоловіки

2-й тур

22 червня

Україна - Італія 21:16

Нагадаємо, Україна розгромила Індонезію на чемпіонаті світу.

Раніше, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Джерело - ФБУ.