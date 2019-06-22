Чоловіча збірна України впевнено перемогла Італію на Європейських іграх

Друга чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула другу перемогу в груповому раунді Європейських ігор в Мінську.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.
Команда Тимура Арабаджи з рахункуом 21:16 перемогла команду Італії.
Українська збірна продемонструвала кращу реалізацію кидків з гри, закинувши 6 з 15 двоочкових (40%) та 6 з 9 одноочквих (67%).
Наша команда, вигравши, обидва матчі на старті турніру, очолює групу В. Свій заключний матч групового раунду українська збірна проведе проти Росії сьогодні, 22 червня, о 14:05 за Києвом.
Україна - Італія 21:16
Нагадаємо, Україна розгромила Індонезію на чемпіонаті світу.
Раніше, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.
Джерело - ФБУ.