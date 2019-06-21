Українки ефектно попрощалися із чемпіонатом світу

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 познущалася над своїми суперниками в останньому турі групового раунду чемпіонату світу.

Про це повідомляє ФБУ.

У четвертому турі Володимира Холопова впевнено перемогли збірну Індонезії. Підсумковий рахунок матчу – 22:5.

Однак цієї перемоги не вистачило для проходу у плей-офф. Оскільки раніше українки поступилася трьом своїм суперникам по групі.

Чемпіонат світу 3х3.

Амстердам. Нідерланди

Жінки

24 червня

Україна — Індонезія 22:5

Україна: Спітковська 8, Мазніченко 7, Філевич 5, Цюбик 2

Раніше, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Нагадаємо, збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.