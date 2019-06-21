Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 познущалася над своїми суперниками в останньому турі групового раунду чемпіонату світу.
Про це повідомляє ФБУ.
У четвертому турі Володимира Холопова впевнено перемогли збірну Індонезії. Підсумковий рахунок матчу – 22:5.
Однак цієї перемоги не вистачило для проходу у плей-офф. Оскільки раніше українки поступилася трьом своїм суперникам по групі.
Чемпіонат світу 3х3.
Амстердам. Нідерланди
Жінки
24 червня
Україна — Індонезія 22:5
Україна: Спітковська 8, Мазніченко 7, Філевич 5, Цюбик 2
Раніше, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.
Нагадаємо, збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.