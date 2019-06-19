Жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3

Сьогодні, 19 червня, у матчі групового раунду жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 поступилася збірній Росії.
У складі нашої команди виступали Христина Філевич, Ольга Мазніченко, Євгенія Спітковская і Наталя Цюбик.
Чемпіонат світу 3х3
Амстердам. Нідерланди
Жінки
19 червня
Україна — Росія 12 :13
Нагадаємо, сьогодні, українки також зіграють з італійками. Матч проти Італії розпочнеться о 15.15. Зустріч можна переглянути в прямій відеотрансляції на Чемпіоні.
Раніше повідомлялося, що збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовку до чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.