Жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3

Українкам не вдалося взяти реванш за чоловіків

Сьогодні, 19 червня, у матчі групового раунду жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 поступилася збірній Росії.

У складі нашої команди виступали Христина Філевич, Ольга Мазніченко, Євгенія Спітковская і Наталя Цюбик.

Чемпіонат світу 3х3

Амстердам. Нідерланди

Жінки

19 червня

Україна — Росія 12 :13

Нагадаємо, сьогодні, українки також зіграють з італійками. Матч проти Італії розпочнеться о 15.15. Зустріч можна переглянути в прямій відеотрансляції на Чемпіоні.

Раніше повідомлялося, що збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовку до чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.