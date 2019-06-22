Українці здолали збірну команду Франції

Друга чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виграла стартовий матч групового раунду Європейських ігор, що стартували у Мінську.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Команда Тимура Арабаджи перемогла команду Франції з рахунком 18:14.

Французи зробили ривок на старті матчу (3:0), але за рахунок двох влучних дальніх поспіль Україна вийшла вперед і лідерство не відпускала вже до кінця матчу, довевши його до перемоги.

В іншому матчі нашої групи збірна Росії перемогла Італію - 22:15. Чоловіча збірна України свої наступні матчі у груповому раунді Європейських ігор проведе завтра, 22 червня, проти Італії (12:15) та Росії (14:05).

Європейські ігри

Мінськ, Білорусь

Чоловіки

1-й тур

22 червня

Україна - Франція 18:14

Чоловіча збірна України свої наступні матчі у груповому раунді Європейських ігор проведе завтра, 22 червня, проти Італії (12:15) та Росії (14:05).

Нагадаємо, Україна розгромила Індонезію на чемпіонаті світу.

Раніше, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Джерело - Федерація баскетболу України.