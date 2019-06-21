Збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу чемпіонату світу

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася своїх суперників в 1/4 фіналу чемпіонату світу в Амстердамі.
Про це повідомляється на сайті FIBA.
Команда Олега Юшкіна після перемоги в останньому матчі проти Монголії пробилася в плей-оф, де зустрінеться з четвертим номером рейтингу FIBA 3x3 Латвією.
Латвійці поступилися лише переможцям групи D полякам, але перемогли Японію, Нову Зеландію і Бразилію. Три перемоги в чотирьох матчах дозволили їм вийти в плей-оф з другого місця.
Матч Україна - Латвія відбудеться 22 червня. Початок о 20:30.
Відзначимо, що лідер латвійців Карліс Ласманіс входить в топ-5 найкращих бомбардирів чемпіонату світу - 29 очок у чотирьох матчах. Найкращий серед українців - Максим Закурдаєв з 25 очками.
У минулому році команда Юшкіна також вийшла у плей-оф чемпіонату світу, але поступилася майбутнім бронзовим призерам Словенії в першому раунді.
Нагадаємо, жіноча збірна України 3х3 поступилася в перших двох матчах групового етапу.
Раніше Україна перемогла Естонію на чемпіонаті світу 3x3.
Джерело - FIBA.