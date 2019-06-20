Україна перемогла Естонію на чемпіонаті світу 3x3

Друга перемога українців

Збірна України з баскетболу 3х3 успішно зіграла 3-й матч на чемпіонаті світу.

У напруженому поєдинку українці переграли команду Естонії з рахунком 15:13.

У складі чоловічої команди України під керівництвом Олега Юшкіна виступають Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофієнко і Максим Закурдаев.

В раунд 1/4 фіналу плей-офф виходять по дві команди з групи. Україна ще має провести 4-й матч проти Монголії, початок – о 14:50 за київським часом.

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 3 тур Амстердам, Нідерланди Україна - Естонія 15:13

Джерело - sport.ua.