Україна перемогла Естонію на чемпіонаті світу 3x3

Збірна України з баскетболу 3х3 успішно зіграла 3-й матч на чемпіонаті світу.
У напруженому поєдинку українці переграли команду Естонії з рахунком 15:13.
У складі чоловічої команди України під керівництвом Олега Юшкіна виступають Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофієнко і Максим Закурдаев.
В раунд 1/4 фіналу плей-офф виходять по дві команди з групи. Україна ще має провести 4-й матч проти Монголії, початок – о 14:50 за київським часом.
Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки. 3 турАмстердам, Нідерланди
Україна - Естонія 15:13
Нагадаємо, в першому матчі українці обіграли Пуерто-Ріко з рахунком 21:19, а в другому – поступилися Росії з рахунком 14:21.
Джерело - sport.ua.