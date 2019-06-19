Збірна України програла другий матч на чемпіонаті світу

У першій грі дівчата поступилися росіянкам

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла і другий матч на чемпіонаті світу, який відбувається в Амстердамі.

У стартовому матчі групового турніру українки поступилися Росії - 12:13, а в другій зустрічі в драматичній боротьбі поступилися збірній Італії - 15:17. На останній хвилині українки вели в рахунку, але італійки зрівняли рахунок, а потім, реалізувавши два штрафних, оформили перемогу.

Чемпіонат світу 3х3

Амстердам. Нідерланди

Жінки

19 червня

Україна — Італія 15:17

Наступний матч наша збірна проведе 21 червня проти Нової Зеландії. Початок матчу о 10:55 за київським часом. В цей же день наші дівчата зіграють зі збірною Індонезії.

У плей-оф виходять дві найкращі збірні.

Джерело - Чемпіон.