Українські ветерани стали чемпіонами Європи

Впевнене чемпіонство

Чоловіча команда ветеранів у віковій категорії 70-ти років під керівництвом Володимира Карпухіна стала чемпіоном Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Змагання відбувалися в іспанській Алтеї. українці виграли всі чотири матчі з чотирьох. Двічі перемогли литовську команду Вільнюс Статибос Сеньоріал (50:35 та 46:43) та двчі московську команду Вольнік (41:36 та 38:31).

У підсумку найрезультативнішим у нашій команді став Володимир Мартинов - у середньому 9,3 очка за матч.

Нагадаємо, що українець тренується з командою НБА. Раніше повідомляли, що клуби НБА здійснили масштабний обмін.

Джерело - fbu.ua.