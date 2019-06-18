Запоріжжя бажає провести ЄвроБаскет-2021

Запоріжжя є претендентом на проведення жіночого ЄвроБаскету 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

"У нас була комісія ФІБА, я їм продемонстрував готовність інфраструктури – це і Палац спорту, готелі, тощо. Усе задовольнило високих гостей, особливе враження справив на них Палац спорту. Ми маємо гарний готель Хортиця Палас, тренувальні зали, інші готелі. Мер Запоріжжя приділив спілкуванню з членами комісії 40 хвилин, розповів про розвиток міста, зокрема про те, що до кінця року буде зданий новий термінал аеропорту. Зараз там залишилося зробити внутрішнє оздоблення.

Місто розвивається – це і громадський транспорт, і безпека, встановлено 200 камер. Тобто наші інтереси, інтереси ФБУ і інтереси мерії спільні – ми хочемо провести ЄвроБаскет. Сподіваюся, спільними зусиллями, якщо ФІБА нам довірить, ми проведемо чемпіонат на дуже високому рівні", - сказав президент Федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон.