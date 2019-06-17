Дебютант Суперліги бажає грати у Кубку Європи

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що новачок Суперліги, Прометей із Кам’янського, ініціює зустріч із FIBA задля участі команди в новому сезоні Кубку Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації басктеболу України.

"Новачок Суперліги Прометей команда амбітна і з хорошим бюджетом, яка вже підписала захисника збірної України Дениса Лукашова. Він повертається до України, також кілька гравців перейшли з Хіміка. Тож у них є амбітні плани. Старий зал, в якому 6 років грала команда Дніпро-Азот, вони відроментували – він у чудовому стані. Тепер вони звернулися, щоб ми домовилися з FIBA-Європа про їх участь у Кубку Європи", - зазначив Михайло Бродський.