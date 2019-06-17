Київ-Баскет може отримати wild card в Лігу чемпіонів

Чемпіон України южненський Хімік відмовився від участі у Лізі чемпіонів.

Про це офіційному сайту федерації повідомив Михайло Бродський.

"Спонсор Хіміка Припортовий завод (ОПЗ) вже рік не працює, і в клубі великі проблеми з фінансами. У них дуже хороша молода команда, вони розраховують на дубль, тому зможуть грати без великих грошей. Але коштів на легіонерів, без яких брати участь у єврокубках немає сенсу, у них не вистачає. Тому вони коректно відмовились і у Київ-Баскета є можливість брати участь у Лізі чемпіонів через кваліфікацію. Хоча ми спробуємо домовитись, щоб нам дали wild card і клуб потрапив туди напряму. Якщо ні, то гратимуть через кваліфікацію”, - зазначив Михайло Бродський.