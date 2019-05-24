Айнарс Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

Обидва контракти вже узгоджені і підписані, офіційно про це буде оголошено пізніше.

52-річний Багатскіс має досвід роботи в Україні з Кривбасбаскетом і Будівельником. З киянами він двічі ставав чемпіоном Суперліги і виступав в Євролізі.

Крім того, латвійський фахівець керував Баронсом, Жальгірісом, Єнісеєм, Сухумі, Нижнім Новгородом, тель-авівським Маккабі, Бамбергом і збірною Латвії. У списку досягнень наставника є титули чемпіона Литви, Балтійської ліги і перемога в Кубку Ізраїлю.

Раніше, збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовку до чемпіонату світу. Також НБА оголосила збірну всіх зірок регулярного чемпіонату.

Джерело - Планета Баскетбол.