Син Коломойського підписав контракт з БК Дніпро

Грегорі (Григорій) Коломойський підписав контракт з БК Дніпро.
Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута у своєму твіттері.
У наступному сезоні син відомого українського олігарха Ігоря Коломойського буде грати в українській Суперлізі.
Раніше Григорій Коломойський виступав в баскетбольній студентській лізі за команду Клівленд Стейт Вікінгс. Умови контракту з Дніпром поки невідомі.
Нагадаємо, що недавно батько баскетболіста заявляв, що Григорій підпише контракт з українським баскетбольним клубом.
Також, у сезоні, що завершився Суперліги Дніпро зайняв четверте місце, програвши в бронзової серії плей-оф Запоріжжю. Чемпіоном України став Хімік, у фінальній серії в трьох матчах (3:0) обіграв Київ-Баскет.
Джерело - Чемпіон.