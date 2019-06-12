Син Коломойського підписав контракт з БК Дніпро

Коломойський буде грати в українській Суперлізі в наступному сезоні

Грегорі (Григорій) Коломойський підписав контракт з БК Дніпро.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута у своєму твіттері.

У наступному сезоні син відомого українського олігарха Ігоря Коломойського буде грати в українській Суперлізі.

Раніше Григорій Коломойський виступав в баскетбольній студентській лізі за команду Клівленд Стейт Вікінгс. Умови контракту з Дніпром поки невідомі.

Нагадаємо, що недавно батько баскетболіста заявляв, що Григорій підпише контракт з українським баскетбольним клубом.

Також, у сезоні, що завершився Суперліги Дніпро зайняв четверте місце, програвши в бронзової серії плей-оф Запоріжжю. Чемпіоном України став Хімік, у фінальній серії в трьох матчах (3:0) обіграв Київ-Баскет.

Джерело - Чемпіон.