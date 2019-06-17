Унікаха зацікавлена в послугах центрового збірної України

Українець в Іспанії може змінити клуб

Унікаха зацікавлена ​​в підписанні центрового збірної України та гравця Бреогана - Володимира Геруна.

Про повідомляє інсайдер з іспанії - Чема Де Лукас.

Володимир Гернун в минулому сезоні набирав в середньому 11,4 очка (59% точності двоочкових, 62% в штрафних) і 6,6 підбирань при рейтингу ефективності 15,4 балів в 34 матчах чемпіонату Іспанії, проте не зміг допомогти своєму клубу уникнути вильоту в другий дивізіон за підсумками сезону.

Герун має контракт з Бреоганом ще на рік, але викуп контракту українця не буде коштувати дорого після пониження команди в класі. За підсумками сезону 2018/19 Герун увійшов в топ-5 чемпіонату Іспанії за підбираннями та фінішував у топ-5 гонки за MVP.

До речі, Володимир Герун посів п'яте місце за результатами голосування за кращого гравця ліги ACB.

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Джерело - fbu.