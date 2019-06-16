Сьогодні вночі помер президент Миколаєва Миколай Бобров.
Про це повідомила прес-служба клубу.
"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні вночі перестало битися серце Миколи Євгеновича Боброва - людини, завдяки якому клуб вижив і розвивався останні роки", – йдеться в повідмоленні.
Дата прощання із президентом буде оголошена згодом.
Відзначимо, що Бобров очолив Миколаїв у 2017 році та фактично спас клуб від зникнення.
Раніше повідомлялося, що помер колишній президент УЄФА.
Також, помер екс-футболіст Динамо та Металіста Борис Деркач.
Джерело - Чемпіон.