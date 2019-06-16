Не стало легендарного президента Миколаєва Миколи Боброва

Сьогодні вночі помер президент Миколаєва Миколай Бобров.

Про це повідомила прес-служба клубу.

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні вночі перестало битися серце Миколи Євгеновича Боброва - людини, завдяки якому клуб вижив і розвивався останні роки", – йдеться в повідмоленні.

Дата прощання із президентом буде оголошена згодом.

Відзначимо, що Бобров очолив Миколаїв у 2017 році та фактично спас клуб від зникнення.

Раніше повідомлялося, що помер колишній президент УЄФА.

Також, помер екс-футболіст Динамо та Металіста Борис Деркач.

Джерело - Чемпіон.