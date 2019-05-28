Герун увійшов в ТОП-5 найкращих гравців сезону чемпіонату Іспанії

Український баскетболіст Володимир Герун посів п'яте місце за результатами голосування за кращого гравця ліги ACB.
Про це повідомляється на офіційному сайті АСВ.
Центровий Бреогана набрав 15 балів.
Повні результати голосування:
1. Ніколас Лапровіттола - 100 балів (Ховентуд)
2. Факу Кампаццо - 50 балів (Реал Мадрид)
3. Боян Дублевич - 23 бали (Валенсія)
4. Вальтер Таварес - 21 бал (Реал Мадрид)
5. Володимир Герун - 15 балів (Бреоган)
У голосуванні брали участь фанати, ЗМІ, гравці і тренери.
Нагадаємо, Герун - вихованець дніпропетровського баскетболу, грав в NCAA, виступав за Барселону, підписавши в минулому році контракт з клубом вищого дівізона Бреоган.
Нагадаємо, Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета.
Також, збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовку до чемпіонату світу.
Джерело - Офіційний сайт Ліги АСВ.