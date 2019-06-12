Україна зібрала другий склад національної збірної із баскетболу

Друга національна збірна із баскетболу була створена для участі на Європейських іграх, які пройдуть в Білорусі.

Повідомляє прес-служба харківського Політеху.

Рішення про створення ще однієї збірної 3х3 прийняла федерація баскетболу України. Оскільки у період із 18 по 23 червня в Амстердамі пройде чемпіонат світу, але в цей же час з 21 по 30 червня в Мінську пройдуть Європейські ігри.

Для конкурентного виступу на обох турнірах було створено другу команду. Готуватиме команду тренер Тимур Арабаджи.

Нагадаємо, Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу.

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

Джерело - xsport.ua.