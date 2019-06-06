Каррі встановив особистий рекорд результативності в плей-оф

Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стефен Каррі встановив свій новий особистий рекорд результативності, набравши 47 очок в 3-му матчі фінальної серії проти Торонто Репторс.

Каррі реалізував 14 з 31 кидка у грі, 6 з 14 триочкових, 13 з 14 штрафних.

Нагадаємо, Голден Стейт грав без двох ключових гравців - Кевіна Дюранта та Клея Томсона, що й відіграло вирішальну роль у розгромній поразці. Таким чином Торонто лідирують у серії - 2:1. Наступна гра відбудеться післязавтра, 8 червня в Окленді.

Також, до вашої уваги відеоогляд матчу.

Джерело - Чемпіон.