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Черкаські Мавпи продовжили контракт з форвардом збірної України

Сьогодні 22:08 281 0
Черкаські Мавпи продовжили контракт з форвардом збірної України

Черкаські Мавпи продовжили контракт з нападником Володимиром Конєвим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

29-річний баскетболіст грає в Черкасах з сезону 2017/2018. До цього Конєв виступав за Хімік.

Майже весь минулий сезон Конєв пропустив через травму коліна. Баскетболіст допоміг Мавпам вийти в основну сітку Кубка Європи FIBA, а у кваліфікації турніру провів 4 гри, в яких в середньому набирав 11 очок.

Варто відзначити, що недавно покинув клуб американський легіонер Брендон Янг. Захисник перейшов в грецький Лаври.

Черкаські Мавпи, що стали чемпіоном України в минулому сезоні, нинішню кампанію провели невдало: в регулярному чемпіонаті команда Максима Міхельсона посіла останнє 8-е місце, а в плей-офф вилетіла в першому раунді, поступившись в серії Запоріжжю (1:2).

Нагадаємо, тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу.

Також, Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета.

Джерело - Черкаські мавпи.

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