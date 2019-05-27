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Тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу

Сьогодні 15:31 139 0
Тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу

Головний тренер Торонто Репторс Нікс Нерс очолить збірну Канади, яка зіграє на чемпіонаті світу-2019. 

Про те, що тренер домовився про роботу з канадською збірною повідомляє авторитетний портал Eurohoops.

Нерс проводить перший сезон в якості головного тренера і відразу вивів Репторс у фінал НБА, де канадський клуб зіграє проти Голден Стейт. До цього фахівець пропрацював 5 років в якості асистента головного тренера Торонто.

На чемпіонаті світу канадці зіграють в одній групі з Литвою, Австралією і Сенегалом.

Нагадаємо, матч фінальної серії плей-оф НБА відбудеться не в США. Також, до вашої уваги  розклад фінальної серії НБА.

Джерело - Eurohoops.

#Нік Нерс, #Торонто, #збірна Канади, #чемпіонат світу 2019
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