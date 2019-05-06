Київське Динамо виграло жіночу Суперлігу

Сьогодні відбувся 4-й матч фінальної серії плей-оф жіночого чемпіонату України з баскетболу. Київське Динамо в третій раз обіграло Київ-Баскет і стало володарем золотих медалей.

Чемпіонат України з баскетболу серед жінок

Серія за перше місце

4-й матч

6 травня

Київ-Баскет – Динамо-НПУ Київ – 87:94 (25:20, 21:25, 16:21, 25:28)

Рахунок в серії – 1:3.

Нагадаємо, Ягупова не потрапила у розширений список збірної перед Євробаскетом-2019.

Хоча, в кінці лютого Ягупова підписала контракт з клубом жіночої НБА.

Джерело - Чемпіон.