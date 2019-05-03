Ягупова не потрапила у розширений список збірної перед Євробаскетом-2019

Тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу на чолі з Гораном Бошковичем назвав розширений склад для підготовки до фінальної частини Євробаскету-2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У заявці відсутній лідер національної команди Аліна Ягупова.

Розширена заявка збірної України на Євробаскет-2019

Олена Самбурська (Познань, Польща), Вероніка Любінець (Київ-Баскет), Катерина Римаренко (Люблін, Польща), Валерія Бережинська, Олеся Малашенко (Кастор Брейн, Бельгія), Вікторія Конде (Київ- Баскет), Віта Горобець (Намур, Бельгія), Міріам Уро-Нілі (Франківськ-ПНУ), Ольга Дубровіна, Деандре Мосс (Тарб, Франція), Ольга Яцковец (Ружомберок, Словаччина), Анна Ольховик (Київ-Баскет), Аріна Білоцерківська (Островія, Польща), Таїсія Удоденко (Вроцлав, Польща), Ольга Мазніченко (Монтбрісон, Франція), Ксенія Фастова (Динамо), Ксенія Пянт до (Динамо), Наталія Цюбик (Динамо), Марія Ковтун (Львів).

Чемпіонат Європи-2019 пройде з 27 червня по 7 липня. Суперниками збірної України стануть Іспанія, Великобританія та Латвія.

Нагадаємо, в кінці лютого Ягупова підписала контракт з клубом жіночої НБА. Що треба знати про українку, ви можете дізнатися на Чемпіоні.

Джерело - Федерація баскетболу України.